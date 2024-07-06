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Memura ne seyyanen zam ne refah payı! Mehmet Şimşek memur maaş zammını onayladı: İşte fark ile birlikte yeni aylık ödeme tarihi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.07.2024 15:04
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Memur maaş zammı ve memur emekli zammı oranları için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 6 aylık enflasyon farkı kadar artışı onayladı. Böylece milyonlarca memurun seyyanen zam ve refah payı umudu suya düştü. Temmuz 2024 memur zammı yüzde 19,31 oldu. Bunun yanında zamlı memur maaşları için fark ödemeli tarih de netleşti. Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücretleri de resmen duyuruldu. İşte detaylar...

Memura ne seyyanen zam ne refah payı! Mehmet Şimşek memur maaş zammını onayladı: İşte fark ile birlikte yeni aylık ödeme tarihi

6 aylık memur enflasyon farkı Haziran ayı TÜFE rakamları sonrasında 19,31 olarak hesaplanmıştı. Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin gözü seyyanen zam ve refah payındayken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok önemli bir karara imza attı. Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin detaylar netleşti.

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MEMURUN ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Yayımlanan genelgeye göre sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında zam yapılması kesinleşti.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE OLDU?

Şimşek’in imza attığı orana göre memur maaşları Temmuz 2024 – Ocak 2025 arası için şöyle değişti.

• En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL -17.586 TL
• En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.205 TL
• Bekar memur: 30.372 TL’den – 36.236 TL

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İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

• ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL – 57.762
• MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL – 40.824
• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL – 52.575
• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL – 47.441
• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL – 58.074
• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL – 52.552
• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL – 66.174
• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL – 47.060
• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL – 58.957
• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL – 41.890
• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL – 85.671
• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL – 56.537
• VAİZ 1/4 - 41.205 TL – 49.161
• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.179

TÜRK LİRASI (350)

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL – 63.946
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL – 56.598
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL – 22.210
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.388
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL – 26.338
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL – 37.289
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL – 26.338
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL – 26.338
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL – 26.338
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL – 26.372
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL – 18.934
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL – 38.926

MEMUR MAAŞ ZAMMI FARK ÖDEMESİ TARİHİ

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması konusunda da karar alındı.

TÜRK LİRASI (358)

KIDEM VE BEDELLİ ÜCRETLERİ DE NETLEŞTİ

Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz rakamları belli oldu
Kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu.

Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Buna göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.


Express


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Anahtar Kelimeler:
memur zammı
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