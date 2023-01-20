Emekli ve memur maaş zammının yüzde 30 olarak belirlenmesinin ardından maaş farklarının ödeneceği tarih beklenmeye başlandı. Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödemeleri için tarih belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ocak ayının 15’ine yetiştirilemeyen maaş farkları için güncel bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...
Memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını aldı. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacak.
Memur ve emeklilere maaş artışına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak’a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur.” demişti.
En düşük memur maaşı
2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 836 TL
En düşük memur emeklisi maaşı
Geçen sene maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 901 TL
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı
SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL