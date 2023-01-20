FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödemeleri için tarih belli mi?

Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödemeleri için tarih belli mi?

20.01.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli zammının belli olmasıyla birlikte gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Memur ve emekli maaşı zam farklarının bu ayın 15'inde yatırılması bekleniyordu. Ancak kararın mecliste geç alınması sebebi ile farklar henüz yatırılmadı. Peki, Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödemeleri için tarih belli mi? İşte tüm ayrıntılar...

Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödemeleri için tarih belli mi?

Emekli ve memur maaş zammının yüzde 30 olarak belirlenmesinin ardından maaş farklarının ödeneceği tarih beklenmeye başlandı. Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödemeleri için tarih belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ocak ayının 15’ine yetiştirilemeyen maaş farkları için güncel bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

memur maaşı 3

MEMURUN 15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını aldı. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacak.

memur maaşı 2

Memur ve emeklilere maaş artışına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak’a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur.” demişti.

memur maaşı

EMEKLİ MEMUR MAAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı
2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

En düşük memur emeklisi maaşı
Geçen sene maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı
SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonları ilgilendiriyor: İmar affı gelecek mi?Milyonları ilgilendiriyor: İmar affı gelecek mi?
SON DAKİKA | Ons ve gram altın için 4 kurum peş peşe açıkladı: Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)SON DAKİKA | Ons ve gram altın için 4 kurum peş peşe açıkladı: Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecekOrta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek
Anahtar Kelimeler:
memur maaşı memur maaş farkları ne zaman yatacak memur maaş hesaplama memur maaş farkı ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

SON DAKİKA | Ons ve gram altın için 4 kurum peş peşe açıkladı: Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

SON DAKİKA | Ons ve gram altın için 4 kurum peş peşe açıkladı: Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Yüzde 30 zamlı ödemeler hesaplara geçti!

Yüzde 30 zamlı ödemeler hesaplara geçti!

SGK duyurdu! Emekli maaşı hesaplama ekranı açıldı! İşte SGK emekli maaşı hesaplama ekranı

SGK duyurdu! Emekli maaşı hesaplama ekranı açıldı! İşte SGK emekli maaşı hesaplama ekranı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.