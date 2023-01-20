Emekli ve memur maaş zammının yüzde 30 olarak belirlenmesinin ardından maaş farklarının ödeneceği tarih beklenmeye başlandı. Memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödemeleri için tarih belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ocak ayının 15’ine yetiştirilemeyen maaş farkları için güncel bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

MEMURUN 15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını aldı. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacak.

Memur ve emeklilere maaş artışına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak’a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur.” demişti.

EMEKLİ MEMUR MAAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı

2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

En düşük memur emeklisi maaşı

Geçen sene maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı

SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

