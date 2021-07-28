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Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

28.07.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı.

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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