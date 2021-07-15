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Fed Başkanı: Kripto paralar ödeme sisteminin önemli bir parçası değil

15.07.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sabitkoinlerin (stablecoin) finansal sistemin önemli bir parçası olmadan düzenleme yapılmasına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Fed Başkanı: Kripto paralar ödeme sisteminin önemli bir parçası değil

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sabitkoinlerin (stablecoin) finansal sistemin önemli bir parçası olmadan düzenleme yapılmasına ihtiyacı olduğunu belirtti.

"KRİPTO VARLIKLAR ÖDEME SİSTEMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI DEĞİL"

Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, kripto varlıkların ABD'de ödeme sisteminin önemli bir parçası olacağını düşünmediklerini söyledi.

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Powell, sabitkoinlerin ödeme sisteminin önemli bir parçası olabileceğini belirterek, uygun bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Merkez bankası dijital para biriminin kripto para birimleri ve sabitkoinlere daha uygun bir alternatif olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise Powell, bunun merkez bankasının dijital para birimi çıkarması için güçlü argümanlardan biri olduğunu ifade etti.

Powell, "Dijital bir ABD para birimi olsaydı, sabitkoinlere, kripto para birimlerine ihtiyacınız olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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