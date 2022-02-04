FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankasından son dakika enflasyon açıklaması! Enerji fiyatları vurgusu....

Merkez Bankasından son dakika enflasyon açıklaması! Enerji fiyatları vurgusu....

04.02.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Merkez Bankası değerlendirmesinde yıllık tüketici enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını bu gelişmeye en belirgin katkının enerji fiyatlarından geldiğini belirtti.

Merkez Bankasından son dakika enflasyon açıklaması! Enerji fiyatları vurgusu....

Merkez Bankası, dün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerini içeren Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı. Raporda enflasyondaki artışın alt gruplar bazında genele yayıldığı ifade edilirken enerji fiyatlarının enflaysonu yükselten en önemli kalem olduğuna işaret edildi.

Dün TÜİK tarafından açıklanan TÜFE, 19 yılın zirvesindeki seyrini sürdürerek yüzde 48,7 seviyesine yükselmişti.

TCMB'nin fiyat gelişmeleir raporunda yer alan bazı ifadeler şöyle:

  • Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir.

  • Ocak ayında döviz kurları istikrarlı bir görünüm sergilerken, emtia fiyatları Omikron varyantına bağlı gerileme sonrasında tekrar güçlü bir artış göstermiştir

  • Enerji enflasyonu, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükselmiştir.

  • Tüketici fiyatları üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkilerinin de izlendiği değerlendirilmektedir.

*TCMB: Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye enbelirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir.

  • Ocak ayında döviz kurları istikrarlı bir görünüm sergilerken, emtia fiyatları Omikron varyantına bağlı gerileme sonrasında tekrar güçlü bir artış göstermiştir

  • Enerji enflasyonu, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükselmiştir.

  • Tüketici fiyatları üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkilerinin de izlendiği değerlendirilmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2014'ten bu yana ilk kez o rakamın üstünde2014'ten bu yana ilk kez o rakamın üstünde
Canlı yayında gösterdi! Sebze ve meyve fiyatlarında büyük vurgun.... Canlı yayında gösterdi! Sebze ve meyve fiyatlarında büyük vurgun....
Vatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyinVatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Bunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılar

Bunu hep yapıyorlar! Bu sefer tamamen çırılçıplak paylaştılar

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Fetiş sitelerinde görünce para karşılığında...

Fetiş sitelerinde görünce para karşılığında...

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı?

Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı?

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.