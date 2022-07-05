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Merkez Bankası açıkladı: '24 yılın zirvesine çıkan enflasyonun sebebi...'

05.07.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB, yüzde 78,6 ile 24 yılın zirvesine çıkan enflasyona dair değerlendirmesini yayınladı. Haziran'da hizmet grubunda yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda arttığı belirtildi. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan geldiği ifade edildi.

Merkez Bankası açıkladı: '24 yılın zirvesine çıkan enflasyonun sebebi...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 78,6 ile 24 yılın zirvesine çıkan enflasyona dair Haziran ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.

Buna göre tüketici fiyatlarının Mayıs ayında yüzde 2,98 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 3,53 puan yükselişle yüzde 73,50'ye yükseldiğini anımstan Merkez Bankası, tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını, bu gelişmeye en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiğini bildirdi.

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TCMB'nin enflasyona ilişkin özet değerlendirmesi şöyle:

"Mayıs ayında, temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda artış kaydetmiştir. Hizmet grubunda yıllık fiyat artışı ulaştırma hizmetlerinde görece yatay seyrederken, lokanta-otelde daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda yükselmiştir.

Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada gerilerken işlenmiş gıdada yükselmeye devam etmiştir. Bir önceki ay yüksek oranda artan taze meyve sebze fiyatlarında bu dönemde sebze fiyatları kaynaklı olarak kısmi bir düzeltme izlenmiştir. Enerji fiyatlarında şebeke suyu ve akaryakıt kalemleri öne çıkmıştır.
Bu dönemde, uluslararası emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve tedarik zincirinde süregelen aksamalarla üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir."


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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