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SON DAKİKA: Memur ve emekli maaş zammı netleşti! Kritik enflasyon rakamları açıklandı

04.07.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Milyonlarca emekli ve memur TÜİK tarafından gelecek Haziran enflasyonuna odaklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 4,95 artarken, yıllık enflasyon yüzde 78,6 ye çıktı. Böylece son 24 yılın en yüksek seviyesini görüldü. Enflasyon rakamlarının gelmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 seviyesine ulaşan enflasyon Haziran’da yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 seviyesine yükseldi. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen milyonlarca memur ve emekli için Temmuz 2022 maaş zammı da netliğe kavuşmuş oldu. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapılacak.

SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ 2022 ZAM ORANI AÇIKLANDI

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren zam oranları da netleşti.

Geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 seviyesine ulaşan enflasyon Haziran’da yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 seviyesine yükseldi. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen milyonlarca memur ve emekli için Temmuz 2022 maaş zammı da netliğe kavuşmuş oldu. Memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41,85, SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42,35 oldu...

Son dakika: Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli için Temmuz 2022 zammında: Kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen o rakamlar...Kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen o rakamlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

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TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI

On iki aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen Temmuz 2022 kira artış oranı ise yüzde …. Oldu. Ancak kira fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle geçtiğimiz ay alınan kararla 4 bakanlığın yaptığı çalışma sonrası, 1 Temmuz 2023'e kadar kira artış oranları yüzde 25'e sabitlendi. Karar 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli olacak.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50'ye ulaştığını açıklamıştı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

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AYLIK TÜFE'YE GÖRE 9 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

tablo1

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 64,42, AYLIK YÜZDE 4,20 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,20, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,59 artış gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur emekli
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