Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 17.63'ten yüzde 19.31'e yükseldi.

Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 13,91'den yüzde 15,61'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 9,22 TL iken, bu anket döneminde 9,9785 TL'ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 TL iken, bu anket döneminde 10,93 TL'ye çıktı.

