Merkez Bankası altıncı kez faiz artırdı! Faiz kararına altın ve doların ilk tepkisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 23 Kasım Perşembe günü dolar ve altın fiyatlarında son durum...

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ FAİZ KARARI

Merkez Bankası faiz kararı bugün (22 Kasım 2023 Perşembe) saat 14.00'te açıklandı.

Piyasalar faizlerde 250 baz puanlık artış bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

İşte karar metninde öne çıkan ifadeler:

"Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir.

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA HAREKETLİLİK

Dolar 28.7571 TL alış,, 28.7641 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

EURO ALIŞ - SATIŞ FİYATINDA SON DURUM

Euro, Merkez Bankası faiz kararı sonrası 31.4462 TL alış, 31.4741 TL satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.843,93 liradan alınıyor, 1.844,18 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 12.866,00 liradan alınıyor, 12.876,00 liradan satılıyor.

TCMB FAİZ KARARI SONRASI YARIM ALTINDA SON DURUM

Yarım altın 5.882,13 liradan alınıyor, 6.030,46 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN ALIŞ - SATŞ FİYATI

Çeyrek altın, 2.950,28 liradan alınıyor, 3.015,23 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.053,97 TL alış, 112.305,09 TL satış fiyatından el değiştiriyor.





