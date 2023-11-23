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KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Herkes merak içindeydi: TCMB faiz kararı için açıklama geldi: Beklentileri ikiye katladı

23.11.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Herkesin merakla beklediği TCMB faiz kararı için bankadan açıklama geldi. Yüzde 35 seviyesinde bulunan politika faizi PPK toplantısı sonucunda 500 baz puan arttırılarak yüzde 40 seviyesine yükseltildi. PPK metninde,"Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır" denildi.

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Herkes merak içindeydi: TCMB faiz kararı için açıklama geldi: Beklentileri ikiye katladı

Son dakika: Merkez Bankası Kasım 2023 faiz kararı için Başkan Hafize Gaye Erkan önderliğinde Para Politikası Kurulu (PPK) bir kez daha bir araya geldi. Erkan’ın göreve gelmesinin ardından politika faizi yüzde 8,5 seviyesinden kademeli olarak yüzde 35’e kadar yükseltilmişti. Peki Kasım ayı faiz kararı ne oldu? İşte TCMB faiz kararı…

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Kasım ayı Merkez Bankası PPK toplantısı ardından saat 14.00’te son dakika açıklaması yapıldı. Piyasalar faizlerde 250 baz puanlık artış bekliyordu. TCMB açıklamasına göre politika faizi 500 baz puanlık artış ile yüzde 40 seviyesine yükseltildi.

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Karar metninde öne çıkan ifadeler

"Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir.

MERKEZ BANKASI (1)

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."

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