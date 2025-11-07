FİNANS

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklaması!

Yılın son Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleştirildi. Kritik açıklamaların yapıldığı enflasyon raporu toplantısının ardından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Karahan, asgari ücret ile ilgili de sorulan soruya yanıt verdi. İşte kritik soruya verilen o cevap...

Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporu toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Karahan, sunumunda KKM'den, yıl sonu enflasyon tahminlerine kadar önemli konulara değindi. Başkan Karahan'ın açıklamalarında öne çıkan ise 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerinin revize edilmesi oldu.

Başkan Karahan yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 32 olarak revize edildiğini açıkladı. 2026 yıl sonuna ilişkin beklentiler ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı. 2025 TÜFE ara hedefi yüzde 24, 2026 TÜFE ara hedefi yüzde 16'da korundu.

"TAHMİN EDİLMESİ ZOR"

Başkan Karahan'ın kritik açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Karahan akaryakıt fiyatları ile ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Jeopolitik riskler son dönemde öne çıkıyor. Petrol ve enerji fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Tahmin aralığını belirlerken öngörülebilir olmaya çalışıyoruz, tahmin edilmesi zor olan bir dönemden geçtiğimizi ifade etmek gerekiyor"

Risklerin var olduğunu ifade eden Karahan, beklentilerdeki iyileşmenin yavaşlamanın önemli bir sorun olduğunu kaydeden Karahan, "Birçok veriyi bir arada değerlendiriyoruz. Üçüncü çeyrek için öncü veriler için talepte olumlu bir veriye işaret etmesi önemli bir gelişme. Ocak ayında yapılan güncellemelerin enflasyon hedefi ile uyumu önemli bir gelişme. Beklneti tarafında sınırlı bir bozulma mevcut" sözlerini kullandı.
"HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA HAZIRIZ"

Piyasa katılımcılarında yataylaşmanın görüldüğünü açıklayan Karahan, "Karamsar yanlılık ile ilgili bir çalışma yaptık. Son dönemde çok daha simetrik olduğunu gördük. Eylül ve Ekim'de beklentilerin yükseldiğini gördük. Veriler ışığında ilerliyoruz. Her türlü adımı atmaya hazırız" dedi.
BAŞKAN KARAHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Kiralık konutlar ve maaşlar ile ilişkin soruya ise Karahan, şu şekilde yanıt verdi:

"Ücret konusunda belirleyici değiliz, tavsiye de vermiyoruz. Bizim için önemli olan enflasyon. Kira konusunda, bir çok unsur var. Burada ilgili bir kurum var ve o kurul çalışmalarını yürütecek. Kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacak. Enflasyon düştükçe bir sonraki yıl kiralar daha sınırlı zamlanıyor. Büyükşehirlerde arz-talep dengesinde bir bozukluk var. Kira fiyatlarını belirlerken bir diğer unsur da enflasyon beklentiler. Biz dezenflasyon ile ilgili kararlılığımızı en etkili şekilde vermeye çalışıyoruz"

