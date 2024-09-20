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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis'te sunum yapacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.09.2024 11:56
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan TBMM'de sunum yapacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak Karahan'ın TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin oluşturması öngörülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis'te sunum yapacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışının gerçekleştirileceği hafta milletvekilleriyle bir araya gelecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında 3 Ekim'de toplanacak komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

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Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
meclis Fatih Karahan
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