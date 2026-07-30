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Rusya lideri Putin'den yeni karar: Rusya benzin ihracat yasağını uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alanında aldığı kritik kararlara bir yenisi daha eklendi. Rus hükümeti, benzin ihracatına yönelik geçici yasağı 31 Ocak 2027’ye kadar uzatırken dizel ve bazı diğer yakıt türlerinde üreticilere uygulanan kısıtlamaların 1 Eylül'de sona ereceğini bildirdi.

Rusya lideri Putin'den yeni karar: Rusya benzin ihracat yasağını uzattı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, benzin, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik geçici yasağın 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Rusya lideri Putin den yeni karar: Rusya benzin ihracat yasağını uzattı 1

PUTİN'DEN ENERJİ ALANINDA KRİTİK KARAR

Üreticiler tarafından ihraç edilen dizel, gemi yakıtı ve gaz yağının 1 Eylül'den itibaren kısıtlamalardan muaf tutulacağı bildirilen açıklamada, kararın iç piyasadaki istikrarın korunması amacıyla alındığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki sevkiyatın da yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

Rusya lideri Putin den yeni karar: Rusya benzin ihracat yasağını uzattı 2

UKRAYNA SALDIRILARI ENERJİ İTHALATINI ETKİLEDİ

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rusya lideri Putin den yeni karar: Rusya benzin ihracat yasağını uzattı 3

BENZİN VE DİZEL İHRACATINI YASAKLAMIŞTI

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını tedbirler kapsamında yasaklamıştı.

30 Temmuz 2026
30 Temmuz 2026

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.73
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.48
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
42.66
Gazyağı
75.72
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin benzin enerji
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