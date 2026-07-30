Rusya lideri Putin'den yeni karar: Rusya benzin ihracat yasağını uzattı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, benzin, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik geçici yasağın 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

PUTİN'DEN ENERJİ ALANINDA KRİTİK KARAR

Üreticiler tarafından ihraç edilen dizel, gemi yakıtı ve gaz yağının 1 Eylül'den itibaren kısıtlamalardan muaf tutulacağı bildirilen açıklamada, kararın iç piyasadaki istikrarın korunması amacıyla alındığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki sevkiyatın da yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

UKRAYNA SALDIRILARI ENERJİ İTHALATINI ETKİLEDİ

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

BENZİN VE DİZEL İHRACATINI YASAKLAMIŞTI

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını tedbirler kapsamında yasaklamıştı.

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Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır