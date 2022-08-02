Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kredi açıklaması: En sağlıklı şekilde...

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TOBB Sektör Meclisleri müşterek toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin sunum yapan Kavcıoğlu, "Ülkemiz, salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir reel ekonomik performans sergilemiştir. birçok ülkede iktisadi faaliyet gerilemiş ve pek çok ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir" dedi.

Son günlerin en çok konuşulan konuları arasına giren şirketlerin kredi kullanımları ile ilgili ise, "Hepimize düşen görev bu kredilerin en sağlıklı bir şekilde doğru yerlere, doğru firmalara ulaşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu'nın konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle:

TL cinsi ihracat ve yatırım kredileri 2022 başından itibaren hızlı bir artış göstermiştir.

2022 yılının ilk yarısında sağlanan krediler 2021 yılının tümünün neredeyse iki katına ulaşmıştır.

Yatırım ve ihracat kredilerinin toplam krediler içindeki payının yüzde 28 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizmek istiyorum.

Kredi verilen firma sayısı 1 milyon 878 binden 1 milyon 960 bine ulaşmıştır.

Reeskont kredilerinin karşılanması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Hepimize düşen görev bu kredilerin en sağlıklı bir şekilde doğru yerlere, doğru firmalara ulaşmasıdır.

En kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü amaçlamaktayız.

Amaç cari fazla vererek, Türkiye'de sürekli ve kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır.

Bu çerçevede her türlü makro ihtiyati tedbiri almaya devam edeceğiz.

"REEL SEKTÖRÜN ARZUSU KREDİ PİYASALARINDA İSTİKRAR"

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise reel sektörün finansman sorununa işaret ederek, "Son dönemde finansmana ulaşım zorlaşmış, firmalarımızdan gelen şikâyetler artmıştır. Reel sektörün arzusu, kredi piyasalarında istikrarın hakim olmasıdır" dedi.

