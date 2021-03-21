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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan banka genel müdürlerine 'piyasa' mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.03.2021 22:20 | Son Güncelleme

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleri ile görüşmesiyle ilgili bankacılık kaynakları, görüşmede piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasanın kendi içinde hareket ederek dengeleneceği izleniminin edinildiğini bildirdi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan banka genel müdürlerine 'piyasa' mesajı

Bankacılık kaynakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile faydalı bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklamaYeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

BANKA MÜDÜRLERİYLE İLK TEMAS

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleri ile çevrim içi toplantı yaptı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, toplantıda karşılıklı genel ekonomik değerlendirmeler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

"PİYASAYA MÜDAHALE EDİLMEYECEK"

Faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden üst düzey bankacılar, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.

Para Politikası Kurulu'nun daha önce açıklanan takviminde toplanacağının ve toplantıyı öne çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığının ifade edildiğini bildiren kaynaklar, bankacılık sektörünün TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve TCMB'nin uygulayacağı para politikalarına destek vereceğini dile getirdi. (AA)

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