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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kredi ve büyüme açıklaması

29.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, "Krediye erişimin tabana yayılmasını ve sanayicilerimizin krediye kolayca erişmesini son derece önemsiyoruz" dedi. Öte yandan Kavcıoğlu, Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kredi ve büyüme açıklaması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı düzenledi.

Toplantıya katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Makine-teçhizat yatırımları ekonomimizin arz kapasitesini büyüterek kalıcı fiyat istikrarına katkı sağlayacak.

Türkiye ekonomisi büyürken eş anlı olarak cari fazla verir hale gelmesi, büyüme ve fiyat istikrarının sürdürülebilir ve kalıcı olarak tesis edilmesini sağlayacaktır.

Yurt içi iktisadi faaliyet negatif arz şoklarına rağmen sürdürülebilir bir yapıda ve kesintisiz bir şekilde güçlü seyrini sürdürmüştür.

Sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarına arz yönlü desteğin devamı için gerekli olan yatırım ihtiyacının ulaşılabilir, uzun vadeli ve düşük maliyetli Türk lirası finansman ile karşılanması önem arz etmektedir.

Merkez Bankası olarak tanımış olduğumuz reeskont kredisi imkânı ile son 5 yılda ihracatçı firmalara 106 milyar ABD doları finansman sağlanmıştır. Kullandırılan reeskont kredisi maliyetleri piyasa faizlerinin çok altında olup firmaların finansman giderlerinin makul seviyelerde seyretmesine katkı sağlamaktadır. Merkez Bankası tarafından reeskont kredisi kullanan firmalara 2017 yılından itibaren uygun faiz koşullarının sunulmasıyla yıllık ortalama 250 milyon ABD dolarına ulaşan maliyet avantajı sağlanmıştır.

Geçen yılın ilk yarısına kıyasla 2022 yılının ilk altı ayında reeskont kredisi kullanan firma sayısı 2199’dan 4476’ya; kredi kullanım tutarı da 9,3 milyar ABD dolarından 11,1 milyar ABD dolarına yükselmiştir.

Hedefli kredi politikamızda kaynakların yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artıracak yönde ve uygun şartlarda sağlanması temel ilkemizdir. Bu nedenle, krediye erişimin tabana yayılmasını ve sanayicilerimizin krediye kolayca erişmesini son derece önemsiyoruz.

TCMB ve reel sektörler iç içedir. Merkez Bankası makroekonomik koordinasyon ile kredilerin hem uygun maliyetli hem de cari fazla odaklı iktisadi faaliyetle uyumlu dağılımı için hedefli kredi yaklaşımını benimsemiştir.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kredi ve büyüme açıklamasıMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kredi ve büyüme açıklaması
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