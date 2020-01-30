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Merkez Bankası Başkanı Uysal: “Depremin ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmasını beklemiyoruz”

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, “Depremle ilgili, henüz ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmasını beklemiyoruz” dedi.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ’Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı sonrası soruları yanıtladı.

Merkez Bankası Başkanı Uysal: “Depremin ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmasını beklemiyoruz”

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, “Depremle ilgili, henüz ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmasını beklemiyoruz” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ’Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı sonrası soruları yanıtladı. Koronavirüs ve Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınma süreci hakkında bilgi veren Uysal, Elazığ depreminin de ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmayacağını bildirdi.
Çin ile Türkiye arasında ithalat konusu üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, “Çin’de yaşanan Korona virüsün etkileri hakkında değerlendirme yapmak için henüz çok erken. Ne yöne evrilebileceği konusunda belirsizlikler var. Tabii biz bu olay gerçekleşmeye başladığından itibaren geçmiş dönemdeki benzer olayları inceleyerek, küresel ekonomi nasıl etkilenmiş diye gözlemledik. Ancak, henüz bu noktada son yaşanan gelişmenin ne yönde etkisi olacağını kestirmek olanaksız. Çin ekonomisi üzerinde bu olay büyümeye ve yayılmaya devam ederse, büyüme rakamları üzerinde ciddi etkisi olması beklenir. Bizim tarafa özellikle ticaret ve emtia fiyatları, ayrıca sermaye kanalıyla da etkilerini görebiliriz. Şu an için net değerlendirme yapmak çok erken. İlk etkilerine baktığımızda piyasalarda, riskten kaçış yönünde bir etki oluşturdu. Bununla beraber petrol fiyatlarında da aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Emtia fiyatları kanalıyla bizim tarafa yansıması, petrol fiyatları baskılanmaya devam ederse pozitif bir etki gibi gözüküyor. Bunun yanında ticaret alanında da olumsuz bir etki oluşturabilir. Biz bu konuyu yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde tüm adımları atma imkanımız var” dedi.

“Uluslararası toplantılara önem veriyoruz”
Japonya’da gerçekleştirilen Merkez Bankası Genel Başkanları toplantısına katılamaması hatırlatılan Uysal, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilecek toplantıya katılabileceğini, “Biz bu tip uluslararası toplantılara katılımı önemsiyoruz. Programımız çerçevesinde katılmaya çalışacağız. Merkez Bankalarıyla yakın temaslarımız sürüyor” şeklinde açıkladı.

“Bütçe açığının yeni ekonomik program hedefleriyle uyumlu tamamlandığını görüyoruz”
Kar ve ihtiyat akçesinden hazineye aktarılan pay hakkında gelen soruya Uysal, “Hazineye yapılan aktarımlar bu sene içerisinde geçen senenin karından avans olarak aktarılan tutar biliyorsunuz; 35 milyar TL tutarındaydı. Geçen seneden kalan ihtiyat akçesini de eklediğimizde de toplamda 40 milyar civarında bir aktarım oldu. Hazine hesaplarına geçmiş bulunuyor. Bunların kullanım alanları önemli. Biz bu konuda geçen sene de belli bir miktarda aktarım yapmıştık. Bütçe açığının yeni ekonomik program hedefleriyle uyumlu tamamlandığını görüyoruz. Karın yüksek olduğu dönemlerde aktarımlar da yüksek oluyor” ifadelerini kullandı.

“Merkez Bankası’nın taşınması tek seferde dar bir zamana sıkışmış şekilde yapılacak bir mesele değil”
Merkez Bankası’nın Ankara’dan İstanbul’a taşınma sürecinden de bahseden Uysal, tek seferde bir taşınmanın söz konusu olmadığını belirterek, taşınma işlemini süreç olarak nitelendirdi. Uysal, “Merkez Bankası taşınma konusu uzun zamandır gündemde olan bir konu. Finans merkezi kapsamında yerimiz var. Bina çalışmaları da başladı. Bu bir süreç. Bu süreçte bazı birimlerimizi önden İstanbul’da bir binaya taşıdık. Çalışmalarımız devam ediyor. Merkez Bankası’nın taşınması tek seferde dar bir zamana sıkışmış şekilde yapılacak bir mesele değil. Bunu bir süreç olarak görmek lazım” şeklinde konuştu.

“Ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmasını beklemiyoruz”
Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem hakkında derin bir araştırma yapmadıklarını belirten Uysal, depremi bölgesel olarak nitelendirerek, ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmayacağının altını çizdi. Uysal, “Türkiye’de yaşanan depremle ilgili, henüz ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmasını beklemiyoruz. Derin bir araştırma yapmış değiliz ama genel bir bakışla etkilerinin sınırlı düzeyde, bölgesel kalacağı söylenebilir. Ekonomi yönetimi de bu kapsamda gerekli tedbirleri alıyor” diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Uysal: “Depremin ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmasını beklemiyoruz”

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