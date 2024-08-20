Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı... Citi'den faiz indirimi tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün Para Politikası Kurulu'nu gerçekleştirdi. Merkez, mart ayından beri devam ettirdiği yüzde 50 faizini bu ay da değiştirmeyerek pas geçti. Merkez'in şahin politikada kararlılığı devam ederken ekonomistler faiz indiriminin ne zaman geleceğini tahmin etmeye başladı.

Citigroup Inc. ekonomistleri Türkiye'de enflasyonu yıl sonuna kadar yüzde 45 seviyesine düşeceğini kaydederken Merkez'in faiz indirimi için de kasım ayını işaret etti.

İlker Domaç'ın da aralarında bulunduğu ekonomistler, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlamanın “erken bir gevşeme riskini artırdığını” söyledi.