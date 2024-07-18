FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası duyurdu: Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı

Merkez Bankası duyurdu: Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.07.2024 10:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku, mayısta 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 3,6 artışla 182,5 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası duyurdu: Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 3,6 artışla 182,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,6 artışla 76,4 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 artarak 61,4 milyar dolara çıktı.

BANKALARIN YURT DIŞINDAN KULLANDIĞI KREDİLERDE ARTIŞ

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 32,5 artarak 16,7 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6,8 azalarak 18,6 milyar dolara düşerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,9 düşüşle 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 35,6 artışla 20,5 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,4 artarak 54,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 98,6 MİLYAR DOLAR

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 sonuna göre yüzde 13,7 artarak 39,2 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 3,4 yükselerek 98,6 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,9 artarak 100,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 1,4 düşüşle 77,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 mayıs sonu itibarıyla 4,5 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 225 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 49,5'i dolar, yüzde 21,8'i avro, yüzde 13,5'i TL ve yüzde 15,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 235,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 22,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,2, Merkez Bankasının yüzde 19, özel sektörün ise yüzde 58,8 paya sahip olduğu görüldü.

(AA)

'Çok değerli! Yiyen tekrar yemek ister' Üretti, ciddi kazanç elde etti'Çok değerli! Yiyen tekrar yemek ister' Üretti, ciddi kazanç elde etti
Anahtar Kelimeler:
borç Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
170 bin lira maaş alıyorlar ama gelmiyorlar! Erdoğan 'hakkımı helal etmiyorum' demişti, yeni uyarı yolda

170 bin lira maaş alıyorlar ama gelmiyorlar! Erdoğan 'hakkımı helal etmiyorum' demişti, yeni uyarı yolda

Bakan Kurum'dan 'TOKİ' açıklaması: Artışı yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik

Bakan Kurum'dan 'TOKİ' açıklaması: Artışı yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik

100 TL'ye satılacağını duyan koştu... Metrelerce kuyruk oluştu

100 TL'ye satılacağını duyan koştu... Metrelerce kuyruk oluştu

İki maaşa daha zam: 9375 TL’ye yükseliyor

İki maaşa daha zam: 9375 TL’ye yükseliyor

‘Ortak konut kredisi’ ile ev alma dönemi

‘Ortak konut kredisi’ ile ev alma dönemi

Araplardan günlük eve 'akraba' kılıfı

Araplardan günlük eve 'akraba' kılıfı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.