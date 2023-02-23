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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023: Bugün Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB'den faiz indirimi bekleniyor!

23.02.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması Şahap Kavcıoğlu tarafından PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı sonrası yapılacak. Bilindiği üzere, TCMB son toplantı sonrası politika faizini 7. kez değiştirmeyerek yüzde 14'te tutmuştu. Ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor. Ekonomistlerin beklentileri, politika faizinin 50 baz puan indirilerek yüzde 8,50 seviyesine çekileceği yönünde. Peki, bugün Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023: Bugün Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB'den faiz indirimi bekleniyor!

Merkez Bankası faiz kararı bugün (232 Şubat 2023 Perşembe) açıklanacak. TCMB şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomiye etkilerini sınırlamak için politika faizinde indirime gidilmesi öngörülüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası bugün Merkez Bankası faiz kararı belli olacak. İşte 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı saat ve detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı tarihi, Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrası belli oldu.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Açıklamanın saat 14.00 sularında yapılması bekleniyor. TCMB, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın Kahramanmaraş depremleri nedeniyle bu ay politika faizini indirmesi bekleniyor.

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OCAK AYINDA FAİZLER YÜZDE 9'DA SABİT BIRAKILMIŞTI

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

merkez bankası faiz kararı

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