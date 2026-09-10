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Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! İşte beklentiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı bugün belli oluyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı için beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! İşte beklentiler
Hande Dağ

Milyonların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu. Peki, 10 Eylül 2026 Perşembe günü (bugün) açıklanacak faiz kararına ilişkin beklentiler ne? İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ve ayrıntılar...

Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! İşte beklentiler 1

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! İşte beklentiler 2

AA Finans'ın, TCMB'nin 10 Eylül Perşembe günü (bugün) yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin etmişti. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde olmuştu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplanmıştı.

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