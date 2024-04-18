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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Beklenti anketinde tahminle belli oldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.04.2024 15:07
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Nisan ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin yüzde 50,00 seviyesinde tutacağı yönünde oluştu.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Beklenti anketinde tahminle belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı merakla beklenirken Foreks Haber anketine katılan 16 ekonomistin 14'ü faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirirken, 2'si faizin 500 baz puan yükseltilmesini bekliyor. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 11 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 47,50 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 60,00, minimum beklenti ise yüzde 40,00 oldu.

Ekonomistler 2024 yılında hem faiz artırımı hem de faiz indirimi bekliyor. "2024 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren 9 ekonomistin 7'si "evet", "2"si ise "hayır" yanıtını verdi. "2024 yılında faiz artırımı bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan 8 ekonomistin 2'si "evet", 6'sı ise "hayır" cevabını verdi.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisine yanıt veren 11 ekonomistin medyan beklentisi yüzde 43,69 oldu. Yıl sonu TÜFE'de maksimum beklenti yüzde 50,00, minimum beklenti ise yüzde 40,40 olurken, ortalama yüzde 44,74 olarak gerçekleşti.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 25 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB, Ocak ayı toplantısında faizi 250 baz puan artırırken, Şubat ayında sabit bırakmıştı. Banka Mart ayı toplantısında ise piyasa beklentilerinin tersi yönde hareket etmiş ve faizi 500 baz puan artırarak yüzde 50,00 seviyesine yükseltmişti.

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 3.650 baz puan yükseltildi ve yüzde 8,50'den yüzde 45,00 seviyesine çıkarılmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın istifa etmesinin ardından 3 Şubat 2024 tarihinde TCMB Başkanlığına Fatih Karahan atanmıştı.

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