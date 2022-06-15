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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte tahminler...

15.06.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te duyuracak. Halihazırda Eylül-Aralık arasında faizlerde 500 baz puan indirim yaparak 5 aydır faizleri yüzde 14’te sabit tutan TCMB’nin faizleri bu ay da değiştirmesi beklenmiyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte tahminler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını 3 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin 17'si faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1'i yüzde 13,00 seviyesine indirileceği tahmininde bulundu.

2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 9 ekonomistin tamamı faizi yüzde 14,00 olarak öngördü. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 14,00-25,00 aralığında oluşmuştu.

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

TCMB faiz kararı 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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