Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. En son alınan karar sonrasında politika faizi yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Alınan her karar sonrasında dolar ve altının da ne kadar olduğu gözlemlenmeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından yapılacak olan yeni toplantı sonrasında faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı hangi gün açıklanacak?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürmeye devam ediyor. Bu yıl yapılan 6 toplantı sonrasında alınan faiz kararları dikkat çekmişti. Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı toplantısı 21 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

MERKEZ BANKASI SON TOPLANTIDA NE KARAR ALMIŞTI?

Merkez Bankası tarafından 23 Haziran tarihinde gerçekleşen son toplantı sonrasında yeni faiz kararı açıklanmıştı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." ifadeleri yer almıştı.

2022 MERKEZ BANKASI KARARLARI TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası tarafından yayımlanan para politikası kurulu toplantıları ve rapor takvimi şu şekilde;



