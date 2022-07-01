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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı hangi gün açıklanacak?

01.07.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası tarafından yapılacak yeni toplantıyla birlikte Temmuz ayı faiz kararının açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası tarafından yapılan son toplantı sonrasında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Merkez Bankası'nın yapacağı yeni toplantı sonrasında Temmuz ayı faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı hangi gün açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı hangi gün açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. En son alınan karar sonrasında politika faizi yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Alınan her karar sonrasında dolar ve altının da ne kadar olduğu gözlemlenmeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından yapılacak olan yeni toplantı sonrasında faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı hangi gün açıklanacak?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürmeye devam ediyor. Bu yıl yapılan 6 toplantı sonrasında alınan faiz kararları dikkat çekmişti. Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı toplantısı 21 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

MERKEZ BANKASI SON TOPLANTIDA NE KARAR ALMIŞTI?

Merkez Bankası tarafından 23 Haziran tarihinde gerçekleşen son toplantı sonrasında yeni faiz kararı açıklanmıştı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." ifadeleri yer almıştı.

2022 MERKEZ BANKASI KARARLARI TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası tarafından yayımlanan para politikası kurulu toplantıları ve rapor takvimi şu şekilde;

merkez bankası faiz kararı toplantısı


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