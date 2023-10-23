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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi!

23.10.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararı tarihi ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak edildi. Bilindiği üzere TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Eylül'de 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltmişti. Şimdi gözler ekim ayı PPK toplantısına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi!

Merkez Bankası faiz kararı açıklaması bu hafta yapılacak. TCMB bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 30 seviyesine yükseltmişti. Öte yandan TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi de yayımlandı. Şimdi birçok kişi internette " Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası toplantısı 26 Ekim 2023 Perşembe günü yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

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