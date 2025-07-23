Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasa beklentileri

Temmuz Ayı Faiz Kararı İçin Gözler 24 Temmuz'da: Enflasyon Beklentileri Yükselirken Faiz İndirimi Beklentisi Devam Ediyor

Türkiye piyasaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı faiz kararını beklemeye koyuldu. 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak karar, piyasaların yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Yatırımcılar ve ekonomistler, TCMB'nin atacağı adımı yakından takip ediyor.

Merkez Bankası'nın 21 Temmuz'da yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, faiz indirimi beklentisini güçlendiriyor. Ankete katılanların beklentisi, politika faizinin yüzde 43,29 seviyesine çekilmesi yönünde. Bu beklenti, enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki dengenin nasıl kurulacağına dair ipuçları veriyor. Ancak, anket sonuçlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise enflasyon beklentilerindeki yükseliş. Geçen ay yüzde 1,86 olan Temmuz ayı enflasyon beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e yükseldi. Bu durum, faiz indiriminin enflasyon üzerindeki potansiyel etkileri konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Bir önceki PPK toplantısı 19 Haziran'da yapılmış ve politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutulmuştu. O tarihten bu yana piyasalarda yaşanan gelişmeler, TCMB'nin karar alma sürecini etkileyebilir. Özellikle küresel ekonomideki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler, TCMB'nin değerlendirmesinde önemli bir rol oynayacak.

Reel sektör temsilcileri de faiz kararına ilişkin beklentilerini dile getiriyor. İş dünyası, faiz indiriminin yatırımları teşvik edeceğini ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğini savunuyor. Ancak, enflasyonun kontrol altında tutulması gerektiği de vurgulanıyor. İş dünyası temsilcileri, hükümetin ve Merkez Bankası'nın koordineli bir şekilde hareket ederek, ekonomik istikrarı sağlayacak politikalar izlemesi gerektiğini belirtiyor.

24 Temmuz'da açıklanacak olan TCMB faiz kararı, Türkiye ekonomisi için kritik bir dönüm noktası olacak. TCMB'nin alacağı karar, sadece finans piyasalarını değil, aynı zamanda reel sektörü ve vatandaşların cebini de doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, kararın dikkatle değerlendirilmesi ve piyasalara doğru sinyaller verilmesi büyük önem taşıyor.