Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Mart 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne yönde olur? Gözler o tarihte!

Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih merak edildi. Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgilere göre Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü açıklanacak. İşte Merkez Bankası faiz kararı günü ve saatine ilişkin merak edilenler...
Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü belli olacak.
Karar aynı gün saat 14:00’te açıklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci toplantısını geçtiğimiz ay yaptı.
Geçtiğimiz yıl politika faizini yüzde 14 seviyelerinden yüzde 9’a kadar kademeli olarak düşüren banka, Ocak ayında ise faizi sabit bırakmıştı. Banka 50 baz puan daha indirim yaparak politika faizini yüzde 8,5 seviyesine indirdi.
Önceki açıklamalar dikkate alındığında Merkez Bankası'nın açıklayacağı kararda faiz artışı beklenmiyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sabit bırakma ya da indirme yönünde olacağı öngörülüyor.