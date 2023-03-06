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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Mart 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne yönde olur? Gözler o tarihte!

06.03.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2023 Mart ayı toplantısı için geri sayım devam ederken birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. TCMB şubat ayında politika faizini 50 baz puan daha düşürerek yüzde 8,50 seviyesine getirmişti. Peki, 2023 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne yönde olur? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Mart 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne yönde olur? Gözler o tarihte!

Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih merak edildi. Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgilere göre Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü açıklanacak. İşte Merkez Bankası faiz kararı günü ve saatine ilişkin merak edilenler...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Şubat Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü belli olacak.

Karar aynı gün saat 14:00’te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI İÇ KAPAK

ŞUBAT AYINDA POLİTİKA FAİZİ 50 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci toplantısını geçtiğimiz ay yaptı.

Geçtiğimiz yıl politika faizini yüzde 14 seviyelerinden yüzde 9’a kadar kademeli olarak düşüren banka, Ocak ayında ise faizi sabit bırakmıştı. Banka 50 baz puan daha indirim yaparak politika faizini yüzde 8,5 seviyesine indirdi.

merkez bankası faiz kararı

MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Önceki açıklamalar dikkate alındığında Merkez Bankası'nın açıklayacağı kararda faiz artışı beklenmiyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sabit bırakma ya da indirme yönünde olacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

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