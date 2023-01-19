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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde? 2023'ün ilk Merkez Bankası faiz kararı BUGÜN AÇIKLANIYOR!

19.01.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Para Politikası Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantıda alınacak karar ekonominin ve piyasaların gidişatını şekillendirecek. Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan faiz toplantısında faizlerin yüzde 9'da bırakılması kararı alınmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde? 2023'ün ilk Merkez Bankası faiz kararı BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması için geri sayom devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi yüzde 9'da sabit bırakılmıştı. Ekonomi gündemini takip edenler konuya ilişkin arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklamada bulunulacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak açıklamada...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (19 Ocak Perşembe günü) açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararının Şahap Kavcıoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek toplantı sonrası saat 14:00'te açıklama yapılması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Ekonomistler Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizi sabit tutacağını ön görüyor.

Bugün, açıklanacak olan faiz kararı anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde oldu.

En düşük beklenti yüzde 8, en yüksek beklenti yüzde 9 seviyesinde gerçekleşirken, ankete katılan yalnızca bir kurum 100 baz puanlık indirim beklentisi olduğunu kaydetti.

Ankete katılan kurumlardan 8'i 2023'ün sonuna dair beklentilerini paylaştı.

Tahminler, bu senenin sonunda faizin yüzde 23,3 seviyesinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Öte yandan en düşük beklentiyi veren kurum yüzde 5, en yüksek beklentiyi veren kurum yüzde 28 tahminininde bulundu.

2022 yılı Aralık ayında 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 21 seviyesinde gerçekleşiyordu.

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Merkez Bankası faiz kararı

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