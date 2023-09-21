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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN BİLEZİK FİYATLARI: 21 Eylül 2023 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

21.09.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları, Merkez Bankası faiz kararı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. "14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 21 Eylül 2023 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın bilezik fiyatları...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN BİLEZİK FİYATLARI: 21 Eylül 2023 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın bilezik fiyatları ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın gelmesi sonrası yapılan 2 toplantıda art arda faiz artışlarına giden bankanın Ağustos ayı faiz kararı geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Banka politika faizini yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkarmıştı. Ekonomistler politika faizinin 5 puan yükselişle yüzde 30'a çıkarılacağını öngörüyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.208,07 TL'den alınırken 1.208,25 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları23

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.221,91 TL iken satışı ise 1.223,03 TL oldu.

kapak foto altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 936,76 TL'den alınıyor ve 1.121,74 TL'den satılıyor.

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Merkez Bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (21 Eylül Perşembe) açıklanacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eylül ayı olağan toplantısı sonrası karar saat 14.00'te duyurulacak.

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