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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI! 24 Ağustos 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

24.08.2023 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri Merkez Bankası faiz kararı öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimi ay gerçekleştirilen TCMB PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan artırılarak yüzde 17,50'ye yükseltilmişti. Gözler bugün (24 Ağustos 2023 Perşembe) yapılması beklenen TCMB PPK toplantısında. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI! 24 Ağustos 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere TCMB geçtiğimiz ay açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler 2023 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak açıklamayı bekliyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın alış - satış fiyatlarında son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 24 Ağustos Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.674,23 TL üzerinden yapan gram altın 1.680,60 liradan alınıyor, 1.680,91 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.364,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.277,00 liradan alınıyor, 11.394,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.699.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.655,00 liradan alınıyor, 5.714,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.850,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Ağustos itibariyle 2.819,00 liradan alınıyor, 2.857,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 24 Ağustos günü 11.106.57 TL alış, 11.327,91 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası toplantısı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü PPK toplantısının ardından saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası, temmuz ayındaki kararında faiz artışı yaparak faizleri yüzde 17.5'e yükseltmişti.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek üçüncü faiz kararı merak konusu oldu. İlk iki kararda olduğu gibi ağustos kararında da artış bekleniyor.

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