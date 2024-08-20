Merkez Bankası FAİZ KARARI SON DAKİKA: Mart ayından bu yana sabit bırakılmıştı: Yılın sekizinci faiz kararı açıklandı!

Geçen ay gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutuldu. Banka en son Mart ayında 500 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Bu ay da Merkez Bankası'nın faizlere dokunmayacağı öngörülüyordu. Ve Merkez Bankası faiz kararı için son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar…

SON DAKİKA: FAİZ KARARI AÇIKLANDI

TCMB, bu ay da faizlere dokunmayarak yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmasını kararlaştırdı.

ENFLASYON PARAGRAFI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

KREDİ VE MEVDUAT MESAJI

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİLER

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

FAİZ KARARI TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Faiz kararı geçen ay olduğu gibi bu ay da Perşembe günü yerine Salı günü açıklandı. Geçen ay G20 toplantısı nedeniyle tarih değişmişti. Bu kez de ABD'de Jackson Hole toplantısı var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da o toplantıya katılıyor.

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