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Merkez Bankası faiz kararı sonrası Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken açıklama

18.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının sürpriz faiz indirimine Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat açıklama geldi. Sosyal medya hesabından faiz indirimi kararına tek cümlelik bir paylaşımla yapan Demirtaş, 'Delilik: Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir' mesajını paylaştı.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken açıklama

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Özgür Demirtaş, Twitter hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 8'inci toplantısını gerçekleştirdi. 7 aydır politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutan TCMB, son toplantıda faizi 1 puan indirdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 13 seviyesinde indirildi.

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi kararına Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken açıklama geldi.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Sosyal medya hesabından faiz indirimi kararına tek cümlelik bir paylaşımla yapan Demirtaş, 'Delilik: Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir' mesajını paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş Merkez Bankası
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