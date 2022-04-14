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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası 2022 Nisan ayı faiz rakamı ne kadar? 14 Nisan 2022 TCMB faiz oranı ne kadar oldu?

14.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB, 500 baz puan indiriminin ardından faizi yüzde 14’e çekmiş; ocak, şubat, mart aylarında faiz kararı sabit tutma yönünde olmuştu. TCMB'den Nisan ayı için yapılan açıklamanın ardından Merkez Bankası 2022 Nisan ayı faiz rakamı ne kadar? 14 Nisan 2022 TCMB faiz oranı ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası 2022 Nisan ayı faiz rakamı ne kadar? 14 Nisan 2022 TCMB faiz oranı ne kadar oldu?

Merkez Bankası faiz kararını 14 Nisan 2022 Perşembe günü açıkladı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklandı. Merkez Bankası 2022 Nisan ayı faiz rakamı ne kadar? 14 Nisan 2022 TCMB faiz oranı ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MERKEZ BANKASI 2022 NİSAN AYI FAİZ RAKAMI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan 2022 Perşembe (bugün) açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

14 NİSAN 2022 TCMB FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir"

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 46,44, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 28,41 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 61,14 arttığını duyurdu.

MERKEZ BANKASI'NIN SON TOPLANTISINDA NE KARAR ALINMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıPara Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını duyurdu.

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TCMB
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