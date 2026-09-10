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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Merakla beklenen politika faizi saat 14.00'te duyuruldu. İşte Merkez Bankası faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hande Dağ

Milyonlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Eylül ayı faiz kararına kilitlenmişti. Merkez Bankası saat 14.00'te politika faizi kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği kritik karar Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belli oldu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 1

ÖNCEKİ TOPLANTIDA SABİT BIRAKMIŞTI

Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

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FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLMUŞTU?

Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrilmişti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu.

AA Finans'ın, TCMB'nin 10 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyordu. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplanmıştı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 3

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLDU?

10 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00'te Merkez Bankası politika faizini açıkladı. Merkez Bankası’nın açıkladığı karara göre politika faizi yüzde 37'de sabit bırakıldı.

Yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur" denildi.

Öte yandan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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