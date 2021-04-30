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Merkez bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ve PPK toplantısı ne zaman?

30.04.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantılarının ardından Merkez Bankası faiz kararı aylık dönemler halinde açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Nisan ayında politika faizinin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Peki merkez bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? PPK toplantısı ne zaman? Mayıs ayı faiz kararı ne zaman? İşte yanıtı...

Merkez bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ve PPK toplantısı ne zaman?

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği Merkez Bankası faiz kararı aylık dönemler halinde açıklanıyor. En son Nisan ayında politika faizinin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Peki merkez bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK? PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Şahap Kavcıoğlu’ndan Merkez Bankası faiz kararı açıklamasından önce oldukça önemli bir açıklama geldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinin de bulunduğu açıklamada “Politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.” denildi.

2021 sene sonu enflasyon tahmininin yüzde 12,2 seviyelerinde olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, “Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde bulunan detaylara göre Mayıs ayı faiz kararı 6 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 başında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a yükseltilmişti. Son olarak ise Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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