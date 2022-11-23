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Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kasım ayı MB faiz toplantısı saat kaçta? İşte yıl sonu dolar tahmini!

23.11.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz toplantısı bekleniyor. Piyasalara yön verecek kritik toplantı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirtmişti. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kasım ayı MB faiz toplantısı saat kaçta? İşte yıl sonu dolar tahmini!

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kasım ayı MB faiz toplantısı saat kaçta? İşte yıl sonu dolar tahmini!

Merkez Bankası kasım ayı toplantısı tarihi araştırılıyor. Bilindiği üzere ekim ayında politika faizi 1,5 puan indirilerek yüzde 10,5 seviyesine düşürülmüştü. Merkez Bankası ağustos, eylül ve ekim toplantılarında peş peşe toplam 3,5 puan düşürdü. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kasım ayı MB faiz toplantısı saat kaçta? İşte yıl sonu dolar tahmini!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı yarın 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kasım ayı MB faiz toplantısı saat kaçta? İşte yıl sonu dolar tahmini!

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,61'den 23,35'e indi.

PKK'DAN AÇIKLAMA

Ekim ayında açıklanan fed faiz kararının ardından PPK açıklamasında şu ifadelere yer verilmişt: “Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır”


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faiz Merkez Bankası toplantı

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