Merkez Bankası'ndan ilave tebdirler geldi

TCMB, koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Yeni tedbirler kapsamında, TCMB analitik bilanço aktif toplamının azami yüzde 5’i olarak belirlenmiş olan APİ portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranı azami yüzde 10 olarak güncellendi. Böylece TCMB, bankalardan alacağı varlıkların toplamını artırmış oldu. Şu anda TCMB'nin üzerindeki varlık toplamı 48 milyar liralık varlık bulunuyor. Bilanço büyüklüğü 649 milyar dolar olan TCMB bu karar sonrasında, piyasalara destek olabilmek için yaklaşık 20 milyar liralık daha varlık alımı yapabilecek.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin 31 Mart 2020 tarihli duyuruda, 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde belirlenmiş limitler çerçevesinde yürütülen Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım işlemlerinin önden yüklemeli olarak gerçekleştirilebileceği ve gerektiğinde söz konusu limitlerin piyasa koşullarına göre güncellenebileceği açıklanmıştır.