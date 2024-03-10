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Merkez Bankası'ndan Olağanüstü Genel Kurul kararı: Gündem...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.03.2024 09:02
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul düzenleme kararı aldı. Toplantı 28 Mart'ta gerçekleştirilecek. Davet ilanı bankanın sitesinde yayımlandı.

Merkez Bankası'ndan Olağanüstü Genel Kurul kararı: Gündem...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Genel Kurul toplantılarının Nisan ayı içinde yapılmasını teminen, 28 Mart 2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenleyecek.

TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı'na göre, Banka Esas Mukavelesi’nin 14. maddesinin (A) fıkrasının ikinci bendinde Banka Genel Kurul Toplantılarının her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanabilmesi yönünde değişiklik yapılması hususun, Genel Kurulun onayına sunulacak. Davet ilanı bankanın sitesinden yayımlandı.

Buna göre Banka Esas Mukavelesi'ndeki "Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır." cümlesi "Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır." şeklinde değiştirilecek.

Pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecekler.

Toplantı 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00’te, “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası davet olağanüstü toplantı
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