Merkez Bankası'ndan Türk Lirası hamlesi! Yeni swap anlaşmaları için 4 ülkeyle görüşülüyor

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, TBB'yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının verimli ve yararlı geçtiği vurgulandı.

Reuters'in haberine göre toplantıda Kavcıoğlu:

TL’nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapabileceği sinyalini verdi.

TL’nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışacağı mesajını verdi.

Yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini belirtti.

TL’nin değerinin korunması için gereken politika adımlarının atılacağı mesajını verdi.

Rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı oldukları mesajını verdi.

SWAP HAMLESİ

Kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; yeni swap anlaşmaları için 4 ülkenin merkez bankasıyla görüştüklerini söyleyen Kavcıoğlu, iki ülkeyle de çok iyi noktaya gelindiği açıkladı.

SWAP HATTI NEDİR?

BBC'de yer alan habere göre, Swap kelime olarak değiş-tokuş veya takas anlamına geliyor.

Finans piyasalarında ise iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve / veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas anlaşmasına "swap sözleşmesi" deniyor.

Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

2000'lerin sonundaki küresel likidite krizi sırasında sıkça başvurulan swap hattı uygulaması ile merkez bankaları kendi para birimlerini diğer bankalara verip, yabancı para birimi alabiliyor.

Böylece piyasaya likidite sağlanarak, herhangi bir ülkenin döviz bulma ya da ödeme yapma sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400’e yükseldi

Türkiye'nin swap hattı görüşmeleri hakkında neler biliniyor?

Katar ile yapılan swap anlaşması, 15 milyar dolara yükseltildi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu faiz, kur ve enflasyon hakkında ne düşünüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 gün önce, Çin'le 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşması yaptıklarını, bu ülkeyle yapılan anlaşmalarda toplam tutarın 6 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.

Türkiye ile Katar geçen yıl, swap anlaşmasını 5 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltmişlerdi.

Reuters'a göre Türkiye'nin döviz rezervinin geçen yıl yüzde 75 azalması olası bir ödemeler dengesi krizi kaygısına neden oldu. Hükümet yetkilileri ise bu yöndeki eleştirilerin yersiz olduğunu söylüyor.

Yine Reuters'a göre 2019-2020 yılları arasında Türk Lirası'nı destekleme politikası kapsamında kamu bankalarına döviz rezervi satışı sonrası Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi eridi ve resmi veriler kamu bankalarıyla yapılan swaplar dışında Merkez Bankası'nın son dönemde artan döviz rezervinin negatif olduğunu gösteriyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli ise Mart ayında yaptığı açıklamada, söz konusu miktarın 75 milyar dolarlık kısmının Türkiye'deki yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alındığını, 36 milyar dolarlık kısmının da hane halkının elinde olduğunu söylemişti.

Kaynaklar: BBC - Reuters

