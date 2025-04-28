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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarla ilgili düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen uygulama talimatında, tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faizin hesaplanmasında değişikliğe gidildiği belirtildi. Buna göre, daha önce zorunlu karşılıklar için ödenen faiz, politika faizi üzerinden hesaplanırken, yeni düzenlemeyle ağırlıklı ortalama fonlama faizi kullanılacak.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarla ilgili düzenleme
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası bankalara yolladığı uygulama talimatında, tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faizin hesaplanmasında değişikliğe gidildiğini belirtirken; daha önce zorunlu karşılıklar için ödenen faiz, politika faizi üzerinden hesaplanırken, yeni düzenlemeyle ağırlıklı ortalama fonlama faizi kullanılacak.

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HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklara tesis edilen faiz hesaplamasında değişikliğe gitti. Buna göre daha önce zorunlu karşılıklar için ödenen faiz, politika faizi üzerinden hesaplanırken, yeni düzenlemeyle ağırlıklı ortalama fonlama faizi kullanılacak.

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YÜZDE 49'A YÜKSELTİLMİŞTİ

Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 46 seviyesinde bulunurken, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından bu yana ağırlıklı ortalama fonlama faizi koridorun üst bandına yakın oluşturuluyor. Para Politikası Kurulu’nun nisan ayı toplantısında politika faizi yüzde 46’ya, faiz koridorunun üst bandı ise yüzde 49’a yükseltilmişti.

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BANKALAR İÇİN POZİTİF

Analistler, bu düzenlemenin sınırlı da olsa mevduat maliyetlerini düşürücü ve Türk lirasını destekleyici etki yapmasının beklenebileceğini ve bankalar için pozitif olduğunu söylüyor.

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