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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte analistlerin beklentileri

07.07.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki artan yukarı yönlü riskleri gözeterek politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Öte yandan ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağı tahminlerinde yılın son çeyreği ağırlığını daha da artırırken, öngörülen faiz indirimlerinin eskisine kıyasla daha küçük olacağı tahmin edildi.

ANALİSTLER: TCMB'NIN FAİZ KARARI SABİT OLACAK

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı Temmuz ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) %17.53 ile Haziran ayında iki yılın en yüksek seviyesine çıkarken, üretici fiyatlarındaki yükselişin daha da hızlanması ve enerji fiyatlarına yapılan artışın ardından yükselişin devam etmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla geçen hafta yaptığı toplantıda enflasyonda bu ve önümüzdeki ay oynaklıklar olabileceğini ve Merkez Bankası'nın enflasyonda üçüncü çeyrek sonu ile dördüncü çeyrek başında belirgin düşüş olacağı beklentisini koruduğunu söylemişti.

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Toplantıya katılan kaynakların verdiği bilgiye göre Kavcıoğlu aynı zamanda politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğini belirtti.

TCMB'nin açıklamalarına rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini son dönemde azalmakla birlikte hala taşıyorlar.

Kavcıoğlu'nun Mart ayında göreve beklenmedik hızlı ataması kendisinin bir an önce faiz indirimi yapmak için göreve geldiği beklentisi oluşturdu. Kavcıoğlu ise bugüne kadar faizleri %19'da sabit tuttu.

Reuters'ın bu anketinde ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağı sorusuna yanıt veren ekonomistlerin sadece üçü ilk faiz indirimini üçüncü çeyrekte beklerken, 11'i bunun son çeyrekte olacağını öngördü.

Daha önce faiz indirimi öngören dört kurum ise artık bu yıl faizlerde bir değişiklik beklemediğini belirtti. Haziran ayında yapılan bir önceki ankette bu yıl indirim beklemeyen katılımcı bulunmuyordu.

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KURUMLAR YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİNİ ARTIRIYOR

TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi %12.2 seviyesinde bulunurken beklenenin üstünde gelen Haziran ayı enflasyonu ve yukarı yönlü riskler sebebiyle kurumlar yıl sonu enflasyon tahminlerini artırmaya başladı.

Yükselen enflasyon ortamında TCMB'nin kredibilitesini tekrar kazanmasının önemine dikkat çeken JP Morgan analistleri, yayımladıkları araştırma notunda uygun koşullar oluşmadan yapılacak bir faiz indiriminin TL üzerinde değer kaybı baskısı yaratacağını, enflasyonda düşüş sürecine zarar vereceğini ve kısa dönem büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Raporda, "Haziran verisinden sonra ilk faiz indirimi beklentimizi Eylül ayından Ekim ayına öteliyoruz. Artık bu sene üç kere 100 baz puanlık faiz indirimi yerine aynı sayıda 50 baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz" denildi.

Yılsonu politika faizi anketinin medyanı da bir önceki aya göre 100 baz puan artarak %17.5'ye yükseldi. Tahminler %14-%19 bandında yer aldı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 14 Temmuz'da saat 1400'te açıklayacak.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB
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