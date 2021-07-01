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Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti

01.07.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdü, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.

Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, banka fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranı yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldü. Söz konusu imkan 1 Ekim 2021 tesis tarihinde sonlandırılacak.

Döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları da tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Alınan bu kararla, ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar dolar artması bekleniyor.

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Öte yandan 25 Haziran 2021'de yabancı para mevduat ve katılım fonu hesaplarında bulunan, bu tarihten sonra Türk lirası mevduat ve katılım fonuna dönüşen tutarların zorunlu karşılık yükümlülüğünden muaf tutulacak. Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara, bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde ilave faiz/nema uygulanacak.

19 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu değişiklikler, tesisi 6 Ağustos 2021'de başlayacak olan 19 Temmuz 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

Bu arada TCMB'nin 19 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek olan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da yayımlandı.

Kaynak: AA

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