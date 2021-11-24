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Merkez Bankası’nın kredi faizlerini düşürdü! İşte ihtiyaç kredisinde son durum

24.11.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası kredi faiz oranını düşürme kararını açıklamasının ardından vatandaş ihtiyaç kredilerinin yeni faiz oranlarını araştırmaya başladı. Sizler için banka banka ihtiyaç kredisindeki son durumu bir araya getirdik.

Merkez Bankası’nın kredi faizlerini düşürdü! İşte ihtiyaç kredisinde son durum

2020 yılının mart ayından beri hayatımızda olan pandemi maddi ve manevi anlamda herkesi etkiledi. Üzerine bir de artan döviz kuru eklenince vatandaş geçimini sağlamak için ihtiyaç kredilerine başvurmak zorunda kalıyor. Merkez Bankası kredi faiz oranlarını düşürmesinin ardından bankaların yeni ihtiyaç kredisi oranlarını sizler için listeledik.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

Merkez Bankası’nın peş peşe faiz indirimi sonrasında vatandaş, en çok ihtiyaç kredilerinde bir değişim yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Biz sizler için hem kamu hem de özel bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ve ödeme planlarını bir araya getirdik. Bu listede 15 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisi çekip 24 ay vade istediğinizde ne kadar ödeyeceğinizi göreceksiniz. Sizlerde çekeceğiniz miktara göre hesaplamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları

Banka Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme

TEB %1,71 797,75 TL 19.221,00 TL
Kuveyt Türk %1,53 778,41 TL 18.756,84 TL
VakıfBank %1,55 780,54 TL 18.807,96 TL
Ziraat Bankası %1,63 789,12 TL 19.013,88 TL
Halkbank %1,63 789,12 TL 19.013,88 TL
Albaraka Türk %1,65 791,27 TL 19.065,48 TL
Şekerbank %2,25 857,33 TL 20.650,92 TL
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi %1,35 759,34 TL 18.299,16 TL
Garanti BBVA %1,98 827,25 TL 19.929,00 TL
QNB Finansbank Tanışma Kredisi %1,49 774,15 TL 18.654,60 TL
N Kolay Kredi %1,59 784,83 TL 18.910,92 TL
İş Bankası İhtiyaç Kredisi %1,60 785,90 TL 18.936,60 TL
Enpara.com %1,63 789,12 TL 18.938,88 TL
DenizBank %1,94 822,84 TL 19.823,16 TL
Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi %1,99 828,35 TL 19.955,40 TL

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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