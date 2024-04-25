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Merkez Bankası'nın son anketi hesapları değiştirdi! Emekli zammı için iki formül ortaya çıktı: İşte olası emekli maaşları...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.04.2024 22:14
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Milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak 6 aylık zam oranını merak ediyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı anket sonrasında emekli maaşı zammıyla ilgili hesaplar da değişti. 2 farklı formül ortaya çıkarken maaşlara yıllık enflasyon oranında zam yapılması da konuşuluyor. Enflasyon oranlarına refah payını ekleme uygulamasının Temmuz'da da devam etmesi bekleniyor. İşte ortaya çıkan emekli maaşı rakamları...

Merkez Bankası'nın son anketi hesapları değiştirdi! Emekli zammı için iki formül ortaya çıktı: İşte olası emekli maaşları...

Merkez Bankası Nisan Ayı Anketi'ni açıkladı. 6 aylık enflasyon için yüzde 25'lik bir tahmin yapıldı. O tahmin emeklileri heyecanlandırdı. Temmuz'da yapılacak zam için iki yeni formül ortaya çıktı. Yüzde 25'lik enflasyon oranı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte yanıtı...

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GÖZLER TEMMUZ ZAMMINDA

İlk 6 aylık enflasyon için Merkez Bankası'nın son anketi ipucu verdi. Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olarak tahmin edildi. Haliyle gözler emeklilerin temmuz ayı zammına çevrildi. 6 aylık yüzde 25'lik enflasyon tahmini maaş hesaplarını da değiştirdi.

Tahmin gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye, 15 bin TL olan emekli maaşı ise 18 bin 750 TL'ye çıkacak.

İKİNCİ FORMÜL

ATV'nin haberine göre emekli zammı için masada bir formül daha var. O da oranın yıllık enflasyona göre belirlenmesi. Tahminlerin ise oranın yüzde 35 ila 40 arasında olacağı yönünde.

Yıllık enflasyonun yüzde 35 olarak gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli maaşı 13 bin 500 TL'ye, 15 bin lira olan emekli maaşı 20 bin 250 TL'ye çıkacak.

Yıllık enflasyon yüzde 40 oranında gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 14 bin liraya, 15 bin lira olan emekli maaşı 21 bin TL'ye çıkacak.

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REFAH PAYI AYRINTISI

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Temmuz ayında yapılacak artışın da ufak ufak ipuçları gelmeye başladı. Zaten 3 aylık enflasyon elimizde. Yüzde 15 civarında çıktı. Merkez Bankasının yaptığı piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçlar. Buradan bir hesaplama yaptığımız zaman ise 6 aylık enflasyonu yüzde 25-30 bandında bir rakama tekabül edeceği görülüyor. Bir süredir devam eden bu refah payı uygulaması da öyle gözüküyor ki Temmuz'da da uygulanacak. Dolayısıyla bu 25 puanlık enflasyonun üzerinde bir 10-15 puanlık bir refah payının eklenmesi de söz konusu " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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