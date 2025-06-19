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Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı! Nisan'da faiz indirimine son vermişti, piyasaların heyecanla beklediği karar belli oldu...

Merkez Bankası PPK sonrası politika faizi kararını açıkladı. Piyasaların yakından takip ettiği karar saat 14.00'da belli oldu. Merkez Bankası Nisan ayında yaklaşık 1 yıl aradan sonra 350 baz puan politika faizini yükseltip yüzde 46 seviyesine çekmişti. 19 Haziran 2025 tarihinde toplanan kuruldan ise faizin sabit bırakılması bekleniyordu. TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı.

Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı! Nisan'da faiz indirimine son vermişti, piyasaların heyecanla beklediği karar belli oldu...
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası piyasaların heyecanla beklediği politika faiz kararını açıkladı. Mayıs ayı enflasyonunun beklentilerin çok altında yüzde 1,53 oranında açıklanması, 'politika faizi düşer mi?' sorusunu sordurtmuştu. İran - İsrail arasında 7 günden beri devam eden gerilim ise piyasaları çok sert etkilemişti. Orta Doğu gerilimi özellikle petrol fiyatlarını etkilemesi nedeniyle enflasyonun tetiklenebileceği düşünülüyor.

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FED FAİZİ SABİT BIRAKTI

Dün ise ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

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BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Merkez Bankası'nın kararı öncesi ise beklentiler belli oldu. Buna göre, Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine katılan 23 ekonomistten 19'u faizin sabit kalacağını öngörmüştü. iki ekonomist 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i ise 350 baz puan indirim yapılabileceği yönünde görüş bildirmişti.
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Merkez Bankası'nın 69 ekonomist ile gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcılar Anketine göre ise faizin sabit kalacağı öngörülmüştü.
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İŞARET FİŞEĞİ DENİLMİŞTİ!

Ayrıca, Kurban Bayramı dönüşü Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesi açmıştı. Merkez Bankası'nın ihalesine, 6 kat teklif gelmesi sonrası uzmanlar faiz indirim sürecine girileceğini düşünmüştü.

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NİSAN AYI PPK'SINDA NE DEMİŞTİ?

Aralık ayından beri devam eden faiz indirimi sürecine Nisan ayında ara veren Merkez Bankası, kurul karar metninde, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Para Politikası Kurulu Fatih Karahan'ın başkanlığında toplandı. Kurul'un ardından politika faizi kararı açıklandı. Açıklanan karara göre Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tuttu.

Merkez Bankası'nın karar metninde ise şu ifadeler yer aldı:

Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

KREDİ VE MEVDUAT VURGUSU

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır"

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
TCMB Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Faiz kararı faiz indirimi Fatih Karahan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
nasss var nasssss
maaş nooldu
düşüşe işaret mevduat faizleri düşürmeye başlar bir kaç güne
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