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Merkez Bankası rezervleri açıklandı: Ağustos ayında rezerv kaybı var!

29.08.2024 15:23
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerini açıkladı. Bankanın verilerine göre, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar düşüşle 150 milyar 413 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervleri açıklandı: Ağustos ayında rezerv kaybı var!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez'in açıklamasına göre, 23 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 431 milyon dolar düşüşle 90 milyar 715 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Ağustos'ta 94 milyar 146 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

GEÇEN HAFTAYA GÖRE AZALDI

Bu dönemde altın rezervleri ise 929 milyon dolar artışla 58 milyar 769 milyon dolardan, 59 milyar 698 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar azalarak 152 milyar 915 milyon dolardan, 150 milyar 413 milyon dolara düştü.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası rezerv
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