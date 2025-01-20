Merkez Bankası'ndan KKM hakkında açıklama: Açılış ve yenileme vadeleri kısaltıldı

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sonlandırılacağını bildirmişti. Açıklamada, ''2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte Türk Lirası (TL) varlıklara olan talep devam edecektir. TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, KKM'ye olan destek de kaldırılmıştı.

KKM'YE KISITLAMA

Bugün ise Merkez Bankası'ndan yeni bir duyuru geldi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerine kısıtlama geldi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.