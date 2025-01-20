FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'ndan KKM hakkında açıklama: Açılış ve yenileme vadeleri kısaltıldı

Merkez Bankası'ndan KKM hakkında açıklama: Açılış ve yenileme vadeleri kısaltıldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.01.2025 08:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre döviz yükümlüsü firmaların döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı mevduat (KKM) desteği kaldırılmıştı. Bugün Merkez Bankası'nın yaptığı duyuru ile hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.

Merkez Bankası'ndan KKM hakkında açıklama: Açılış ve yenileme vadeleri kısaltıldı

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sonlandırılacağını bildirmişti. Açıklamada, ''2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte Türk Lirası (TL) varlıklara olan talep devam edecektir. TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, KKM'ye olan destek de kaldırılmıştı.

iStock-1248728871

KKM'YE KISITLAMA

Bugün ise Merkez Bankası'ndan yeni bir duyuru geldi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerine kısıtlama geldi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.

kkm

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası kkm ödemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İzmir! Ortaya çıkan şampanya görüntüleri tepki çekmişti: Okul idaresi ve öğretmenler hakkında karar belli oldu!

Yer: İzmir! Ortaya çıkan şampanya görüntüleri tepki çekmişti: Okul idaresi ve öğretmenler hakkında karar belli oldu!

İsrail Genelkurmay Başkanı işaret verdi! Saldırılar artacak

İsrail Genelkurmay Başkanı işaret verdi! Saldırılar artacak

Berberlerden yeni hizmet: 1500 liralık damat tıraşından bile daha pahalı

Berberlerden yeni hizmet: 1500 liralık damat tıraşından bile daha pahalı

İflas etti! Onunla tanışınca hayatı değişti 'İnanılmaz talep geldi'

İflas etti! Onunla tanışınca hayatı değişti 'İnanılmaz talep geldi'

IBAN'dan 'ödeme iste' uygulamasında yeni dönem başlıyor!

IBAN'dan 'ödeme iste' uygulamasında yeni dönem başlıyor!

IBAN'dan 'ödeme iste' uygulamasında yeni dönem başlıyor!

IBAN'dan 'ödeme iste' uygulamasında yeni dönem başlıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.