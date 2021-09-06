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Meslek öğrenenlere İŞKUR'dan maddi destek: Günlük 115 TL ödeme!

06.09.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek öğrenen vatandaşlara İŞKUR'dan maddi destek geliyor. ‘Geleceğin meslekleri’ alanında işbaşı eğitimine katılmış olan gençlere günlük 115 TL harçlık ödenirken, bu ödeme öğrenciler için 81,51 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 TL oluyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenmiş olan alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcı kişilere günlük 115 TL verilmekte. İşte detaylar...

Meslek öğrenenlere İŞKUR'dan maddi destek: Günlük 115 TL ödeme!

İŞKUR'dan meslek öğrenen kişilere maddi destek yapılıyor. Uygulama kapsamında ‘Geleceğin meslekleri’ alanında işbaşı eğitimine katılmış olan gençler günlük 115 TL harçlık alabiliyor. İşte ödemenin detayları ve ayrıntıları...

O MESLEKLERİ ÖĞRENENLER İÇİN GÜNLÜK MADDİ DESTEK!

Uygulama kapsamında gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor. Söz konusu harçlığın tutarı günlük 108,68 TL oluyor. Bu ödeme öğrenciler için 81,51, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak adlandırılmış olan alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 115 TL verilmekte.

GELECEĞİN MESLEKLERİ OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA PROGRAM 9 AY SÜRÜYOR

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürmekte. 18-29 arası gençlerin katılıp kendini geliştirebildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay sürmekte.

Eğitim programları haftada 6 günü aşmamak koşuluyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Bu programlara katılan kişiler günlüğü 115 TL'den ayda (26 gün) 2 bin 990 lira ödeme alabiliyor. Ayrıca sağlık primleri de yatırılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
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