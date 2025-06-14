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Metin Çağırdar, İstanbul Pastacılar Odası Başkan Adayı oldu

İstanbul Pastacılar Odası Onursal Başkanı ve Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı Mert Şener, 13 Haziran’da düzenlenen İstanbul Pastacılar Odası Aday Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı açıklamayla, sektörün yakından tanıdığı isimlerden Metin Çağırdar’ın başkan adaylığını kamuoyuna duyurdu.

Metin Çağırdar, İstanbul Pastacılar Odası Başkan Adayı oldu

Toplantıda konuşan Mert Şener, “Sektörümüze vizyon katacağına inandığımız, aynı zamanda aile dostumuz olan İstanbul Pastacılar Odası Başkan Adayımız Metin Çağırdar’ı açıklamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Metin Bey, çok değerli projeleriyle gönülleri fethedecektir,” dedi.

Mert Şener, kendi adaylığına ilişkin yöneltilen soruya ise şu açıklamada bulundu:
“Bu dönem aday değilim. Mes Holding’in Avrupa’daki zincirleşme süreci ve yoğun iş tempom nedeniyle böyle bir karar aldım. Kısmetse bir sonraki dönemde değerlendirebiliriz.”

Geçmiş yıllarda pastacılık sektöründe önemli çalışmalara imza atan Metin Çağırdar’ın başkanlık adaylığı, sektörde heyecanla karşılandı. Çağırdar’ın önümüzdeki süreçte projelerini ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Toplantıya oda üyeleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Hissenet
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pasta
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