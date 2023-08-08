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Metrobüs fiyatları ne kadar oldu? Zamlı metrobüs ücreti kaç TL? İşte metrobüs tam bilet ücreti

08.08.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metrobüs fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapılması kararı çıktı. Bu karar sonrası Metrobüs fiyatları ne kadar oldu? Zamlı metrobüs ücreti kaç TL? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte metrobüs tam bilet ücreti...

Metrobüs fiyatları ne kadar oldu? Zamlı metrobüs ücreti kaç TL? İşte metrobüs tam bilet ücreti

Metrobüs fiyatları güncellendi. UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Peki, Metrobüs fiyatları ne kadar oldu? Zamlı metrobüs ücreti kaç TL? İşte metrobüs tam bilet ücreti hakkında bilgiler...

METROBÜS FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

Metrobüs

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

Metrobüs fiyatı ise 22,15 TL'ye yükseldi.

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İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zamİstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zam
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